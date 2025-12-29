Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Не моя вина». Грищук прокомментировал инцидент с Карлсеном на ЧМ-2025 по блицу

«Не моя вина». Грищук прокомментировал инцидент с Карлсеном на ЧМ-2025 по блицу
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал ситуацию с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, невольным свидетелем которой стал на чемпионате мира – 2025 по блицу.

– Вы сыграли вничью с Магнусом Карлсеном, хотя у него была лучшая позиция. Но давайте вспомним предыдущую партию с Арджуном. Там был небольшой хлопок по столу от Магнуса, и вы как раз были там и всё видели. Расскажите об этом моменте.
– Нет, я просто не хотел этого. Потому что я оказался на пути у ферзя, может быть, если бы не я, Магнус успел бы подойти и забрать его. Но, по правде говоря, он даже близко не был, так что это не моя вина, — сказал Грищук в интервью ФИДЕ.

Потерпев поражение в острейшей концовке партии с Арджуном Эригаиси, Карлсен снёс с доски ферзя на пол. Резкие жесты норвежца явно напугали проходившего мимо стола Грищука. После этого Магнус стукнул кулаком по столу, пожал руку сопернику и удалился, параллельно подняв фигуру с пола.

Материалы по теме
Видео: Магнус Карлсен своим поведением после поражения напугал Грищука на ЧМ-2025 по блицу
Материалы по теме
Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и вывел его из себя. Ещё один скандал с норвежцем!
Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и вывел его из себя. Ещё один скандал с норвежцем!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android