«Не моя вина». Грищук прокомментировал инцидент с Карлсеном на ЧМ-2025 по блицу

Трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал ситуацию с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, невольным свидетелем которой стал на чемпионате мира – 2025 по блицу.

– Вы сыграли вничью с Магнусом Карлсеном, хотя у него была лучшая позиция. Но давайте вспомним предыдущую партию с Арджуном. Там был небольшой хлопок по столу от Магнуса, и вы как раз были там и всё видели. Расскажите об этом моменте.

– Нет, я просто не хотел этого. Потому что я оказался на пути у ферзя, может быть, если бы не я, Магнус успел бы подойти и забрать его. Но, по правде говоря, он даже близко не был, так что это не моя вина, — сказал Грищук в интервью ФИДЕ.

Потерпев поражение в острейшей концовке партии с Арджуном Эригаиси, Карлсен снёс с доски ферзя на пол. Резкие жесты норвежца явно напугали проходившего мимо стола Грищука. После этого Магнус стукнул кулаком по столу, пожал руку сопернику и удалился, параллельно подняв фигуру с пола.