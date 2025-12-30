Светлана Журова: три года не разряжаю ёлку — это моя новогодняя традиция и арт-объект

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова рассказала о семейных новогодних традициях.

«У всех на столах в Новый год стоит оливье — это само собой. У меня стандартный набор, как и у всех. Главное, чтобы были свежие продукты и бочковые огурцы (смеётся). Что касается традиций, последние годы я справляю Новый год с детьми в Петербурге. Я не разряжаю ёлку вообще на протяжении трёх лет. У меня три года стоит наряженная ёлка с игрушками — очень красивая и прекрасная. Это мой арт-объект (смеётся). Моя новогодняя традиция — не разряжать ёлку», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.