Дюплантис и Бонмати стали спортсменами года по версии AIPS, Мельникова не попала в топ-10

Стали известны лучшие спортсмены 2025 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). В голосовании приняли участие 836 журналистов из 121 страны мира.

Среди мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис. На чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) он в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд. Дюплантис набрал 1182 очка. Второе место в голосовании занял первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (784 очка). Тройку лучших замкнул обладатель «Золотого мяча» — 2025 француз Усман Дембеле (713).

В женском голосовании победила обладательница «Золотого мяча» испанка Айтана Бонмати, набравшая 824 очка. Кенийская бегунья Беатрис Чебет (453) стала второй, тройку дополнила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (446).

Российская гимнастка Ангелина Мельникова попала в число номинантов на премию, но не вошла в топ-10 рейтинга.