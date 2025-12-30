Скидки
Карпов назвал прекрасным результатом победу 12-летнего россиянина над чемпионом мира

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что победа 12-летнего россиянина Сергея Склокина над чемпионом мира Гукешем Доммараджу станет хорошим стимулом для молодого шахматиста перед следующим этапом чемпионата мира по блицу.

«Победа над чемпионом мира Гукешем Доммараджу — это просто прекрасный результат для нашего молодого шахматиста Сергея Склокина. Думаю, что этот успех придаст ему хороший положительный импульс перед вторым днём чемпионата мира по блицу», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Склокин родился в 2013 году, он является мастером ФИДЕ. На чемпионате мира по блицу он набрал три очка из трёх.

12-летний Сергей Склокин обыграл Гукеша Доммараджу на чемпионате мира — 2025 по блицу
