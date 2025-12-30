Скидки
«Раскладец, батюшка!» Ян Непомнящий подвёл итоги чемпионата мира по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги чемпионата мира по блицу — 2025, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.

«Год назад на ЧМ по блицу мне в швейцарке повезло выиграть как минимум две безнадёжные, со Сване и с Каруаной, а в этот раз всё наоборот: с Раджабовым, Пранавом и Гукешем набрал 0,5 из 3, хотя в каждой была оценка +3 в мою пользу и лишняя минута на часах. Видимо, «везение» и разнообразные «доезды» — это и есть один из показателей формы. Таков блиц. Раскладец, батюшка! Всех с Наступающим Новым годом! Пусть 2026 будет лучше предыдущего», — написал Непомнящий на своей странице в социальных сетях.

Непомнящий не смог пробиться в плей-офф чемпионата мира по блицу — 2025, оставшись за пределами топ-4.

