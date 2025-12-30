Крамник подал в суд на ФИДЕ из-за обвинений в травле шахматных читеров

14-й чемпион мира, российский гроссмейстер Владимир Крамник подал в суд на на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за обвинений в травле шахматных читеров.

«Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится два-три месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель — подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства. Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, в штаб-квартиру ФИДЕ лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены»,— говорится в заявлении.

Этот иск стал ответом на действия федерации, которая подала жалобу на Крамника из-за «унижений достоинства личности» после кончины 29-летнего Даниэля Народицкого.