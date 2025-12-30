«А если я не была бы русской?». Гунина раскритиковала формат ЧМ по блицу — 2025

Российская шахматистка Валентина Гунина раскритиковала формат чемпионата мира по блицу — 2025, в рамках которого она не смогла выйти в стадию плей-офф из-за неудачного тай-брейка. Она набрала 11 очков после 15 туров и осталась пятой в женском разряде.

«Кого вы опрашивали мистер Сутовский? Чемпионку мира 2023 точно нет. И при таком формате 5 человек имеют 11 очков. Я остаюсь за бортом (я предложила ничью в самом начале, она отказалась, потом перевес у меня, она предложила я отказалась и с лишней фигурой я зеваю фж3 и дальше не могу сделать ничью. А если я не была бы русской? И на моём бы месте был Магнус? Беспрецедентный случай. Но вы выбираете формат, в котором я проиграла во втором туре и нет шансов выйти? Выиграть семь подряд и при этом на полочка отстать от 4 место. Крутая система и крутой не фарт. Я не права? Магнусу можно всё. Менять правила. А не так ли было в прошлом году? Ян и Магнус приняли решение сами. Было два чемпионства. А я тут и боком не стояла», — написала Гунина на своей странице в социальных сетях.