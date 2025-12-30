Скидки
Евгений Коротышкин: у нас выстроена вся система подготовки к Олимпийским играм – 2028

Комментарии

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин подвёл итоги года для российских пловцов и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Как в целом вы оцените 2025 год для российского плавания – по сути первый с полноценным международным участием?
– Подводя итоги, могу сказать, что мы вернулись, и вернулись на хорошем уровне. Уверен, что нас ждёт светлое спортивное будущее.

– В этом светлом будущем смотрим в первую очередь на Лос-Анджелес?
– Конечно. У нас выстроена вся система подготовки к ОИ-2028. 2026 год – это апробирование новой системы. Посмотрим, правильный ли мы выбрали путь. Если где-то будут ошибки – будем корректировать. Если будем двигаться очень хорошо, то, возможно, всё оставим в таком же формате. Но по отношению к 2025 году изменения неизбежны: ведь если делать одну и ту же работу, то будет один и тот же результат. А мы хотим всё-таки другого: новых медалей и рекордов, — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

