Коротышкин рассказал, что нужно делать, чтобы конкурировать со сборной США по плаванию

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин высказался о конкуренции с американскими пловцами.

– С американцами реально будет бороться? Особенно в контексте домашней для сборной США Олимпиады.

– Конкурировать с американской сборной – задача сложная, но абсолютно реальная. Безусловно, домашняя Олимпиада даёт спортсменам дополнительную мотивацию, и их подготовка будет максимальной. Наша же задача – создать все условия для того, чтобы российские атлеты смогли выступить на пике своих возможностей и показать всё, на что они способны. При этом стратегически мыслить нужно шире, нам важно не только выигрывать сегодня, но и закладывать фундамент для побед на десятилетия вперёд.

– То есть для мирового лидерства нужно думать не на этот олимпийский цикл, а выстроить подготовку на годы вперёд? На Мельбурн-2032 и далее?

– Совершенно верно. Тут мы должны думать на несколько спортивных поколений вперед. Чтобы выстроить новую систему подготовки их нужно как минимум три. Главное – грамотно воспользоваться им и выстроить правильный подход, чтобы достичь нужного результата как можно скорее, — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.