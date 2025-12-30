Скидки
Бибисара Асаубаева одержала победу на чемпионате мира по блицу — 2025

Комментарии

Представительница Казахстана Бибисара Асаубаева одержала победу на чемпионате мира по блицу — 2025. В поединке за титул она одолела Анну Музычук из Украины — 2,5:1,5.

В поединке за выход в финал Асаубаева встретилась с китаянкой Чжу Цзиньэр. Представительница Казахстана выиграла три партии подряд и уверенно вышла в финал. За титул 21-летняя шахматистка боролась с украинкой Анной Музычук, которая в полуфинале выбила Элин Руберс (Нидерланды).

Ранее Асаубаева побеждала на чемпионатах мира по блицу в 2021 и 2022 годах. Россияне не смогли выйти в плей-офф турнира. Валентина Гунина не прошла в стадию плей-офф из-за неудачного тай-брейка.

