Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу — 2025, который прошёл в Дохе (Катар). В поединке за титул он одолел Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана. Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5.
Ранее женский турнир выиграла представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. В финале она переиграла украинку Анну Музычук (2,5:1,5).
Отметим, Магнус Карлсен уже становился обладателем титула чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и 2024 годах. Также в Дохе Магнус Карлсен одержал победу в чемпионате мира по рапиду. Ранее норвежский гроссмейстер побеждал в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.