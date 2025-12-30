Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен опубликовал пост после победы на чемпионате мира по блицу — 2025

Магнус Карлсен опубликовал пост после победы на чемпионате мира по блицу — 2025
Комментарии

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен опубликовал пост после победы на чемпионате мира по блицу — 2025, который прошёл в Дохе (Катар). В поединке за титул он одолел Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана. Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5.

«Определение безумия — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Магнус Карлсен уже становился обладателем титула чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и 2024 годах. Также в Дохе Магнус Карлсен одержал победу в чемпионате мира по рапиду. Ранее норвежский гроссмейстер побеждал в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.

Материалы по теме
Россиянка пробила китайскую стену. Разбор победы Горячкиной на ЧМ-2025 по быстрым шахматам
Россиянка пробила китайскую стену. Разбор победы Горячкиной на ЧМ-2025 по быстрым шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android