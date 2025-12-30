Магнус Карлсен опубликовал пост после победы на чемпионате мира по блицу — 2025

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен опубликовал пост после победы на чемпионате мира по блицу — 2025, который прошёл в Дохе (Катар). В поединке за титул он одолел Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана. Встреча завершилась со счётом 2,5:1,5.

«Определение безумия — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Магнус Карлсен уже становился обладателем титула чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и 2024 годах. Также в Дохе Магнус Карлсен одержал победу в чемпионате мира по рапиду. Ранее норвежский гроссмейстер побеждал в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.