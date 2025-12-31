Во время церемонии награждения Горячкиной в Катаре болельщики пели гимн России

Российские болельщики пели гимн России во время церемонии награждения шахматистки, гроссмейстера Александры Горячкиной после чемпионата мира по рапиду и блицу в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

После того как россиянка Александра Горячкина получила золотую медаль и кубок за победу на турнире по быстрым шахматам, зазвучал гимн Международной шахматной федерации. Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.

Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире в Дохе (Катар). Для 27-летней Горячкиной титул чемпионки мира по быстрым шахматам стал первым в карьере.