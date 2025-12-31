«Президент МОК — покровитель нашего вида спорта». Евгений Коротышкин — о Кирсти Ковентри

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин ответил на вопрос о возможности исчезновения соревнований по отдельным видам плавания.

– Вас удивили дисквалификации в брассе в Сингапуре? Нет мнения, что брасс исчезнет как вид?

– Могу вас заверить и успокоить – не исчезнет. Есть классические способы плавания – дельфин, брасс, спина, кроль и, соответственно, комплекс. И это уже навсегда. А если ещё учесть, что президент Международного олимпийского комитета сегодня Кирсти Ковентри, представительница именно плавания, риск исчезновения каких-то стилей сводится к нулю.

– В каком-то смысле у вас теперь есть «покровительство» в МОК?

– Безусловно. Президент МОК – вообще сейчас покровитель нашего вида спорта. Так что плаванию повезло сразу в нескольких аспектах, включая расширение олимпийской программы: добавлены три новые дистанции, а это ещё шесть комплектов медалей.

С другой стороны, в России нашим спортсменам тоже очень повезло с руководством — Дмитрий Аркадьевич проводит огромную и плодотворную работу по возвращению нашей сборной на международную арену. Так что пока в этом направлении у нас всё складывается наилучшим образом, и мы движемся только вперёд, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Видео: Тарпищев поздравил Ковентри с избранием на пост главы МОК