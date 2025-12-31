Коротышкин ответил на вопрос, сколько нужно времени, чтобы воспитать своего Фелпса

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин оценил время, необходимое для воспитания звезды мирового спорта в плавании масштаба Майкла Фелпса или Леона Маршана.
– Сколько времени нужно, чтобы вырастить своего Майкла Фелпса или Леона Маршана? Примерно лет 10-15?
– Возможно, меньше. Главное – не совершать в процессе одни и те же ошибки. Анализировать результаты, делать выводы и не бояться меняться, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.
Американец Майк Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом в плавании, француз Леон Маршан — четырёхкратным олимпийским чемпионом.
