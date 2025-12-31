Скидки
Коротышкин ответил на вопрос, сколько нужно времени, чтобы воспитать своего Фелпса

Коротышкин ответил на вопрос, сколько нужно времени, чтобы воспитать своего Фелпса
Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин оценил время, необходимое для воспитания звезды мирового спорта в плавании масштаба Майкла Фелпса или Леона Маршана.

– Сколько времени нужно, чтобы вырастить своего Майкла Фелпса или Леона Маршана? Примерно лет 10-15?
– Возможно, меньше. Главное – не совершать в процессе одни и те же ошибки. Анализировать результаты, делать выводы и не бояться меняться, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Американец Майк Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом в плавании, француз Леон Маршан — четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Видео: Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина

