Коротышкин ответил на вопрос, сколько нужно времени, чтобы воспитать своего Фелпса

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин оценил время, необходимое для воспитания звезды мирового спорта в плавании масштаба Майкла Фелпса или Леона Маршана.

– Сколько времени нужно, чтобы вырастить своего Майкла Фелпса или Леона Маршана? Примерно лет 10-15?

– Возможно, меньше. Главное – не совершать в процессе одни и те же ошибки. Анализировать результаты, делать выводы и не бояться меняться, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Американец Майк Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом в плавании, француз Леон Маршан — четырёхкратным олимпийским чемпионом.

