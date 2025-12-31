Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Коротышкин объяснил, почему Россия вернулась на мировую арену в водных видах спорта

Коротышкин объяснил, почему Россия вернулась на мировую арену в водных видах спорта
Комментарии

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин рассказал, благодаря чему удалось вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Плавание в авангарде возвращения на международные старты. За счёт чего это удаётся – плотный контакт с World Aquatics, сохранение отношений с иностранными коллегами? Другие виды спорта вам завидуют.
– Тут можно назвать много моментов, с которыми это связано, для этого действительно была проделана огромная работа. Но есть, конечно, и доля везения: всеми этими допусками заведуют люди, и, к сожалению, спортивный результат далеко не всегда здесь на первом месте. Есть политическая повестка, есть взаимоотношения между странами, и это надо учитывать.

Благодаря последовательной работе председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина удалось в полной мере отстоять интересы наших атлетов и обеспечить им возможность соревноваться на международном уровне. Через выстраивание профессиональных отношений с мировым плавательным сообществом было найдено взаимопонимание, которое и открыло двери на все значимые старты. Это и есть фундамент для текущего развития водных видов спорта, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Видео: Отношения России и МОК

Материалы по теме
«Конкуренция с американцами — реальная задача». Коротышкин — о российском плавании
Эксклюзив
«Конкуренция с американцами — реальная задача». Коротышкин — о российском плавании
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android