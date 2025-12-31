Коротышкин объяснил, почему Россия вернулась на мировую арену в водных видах спорта

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин рассказал, благодаря чему удалось вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

– Плавание в авангарде возвращения на международные старты. За счёт чего это удаётся – плотный контакт с World Aquatics, сохранение отношений с иностранными коллегами? Другие виды спорта вам завидуют.

– Тут можно назвать много моментов, с которыми это связано, для этого действительно была проделана огромная работа. Но есть, конечно, и доля везения: всеми этими допусками заведуют люди, и, к сожалению, спортивный результат далеко не всегда здесь на первом месте. Есть политическая повестка, есть взаимоотношения между странами, и это надо учитывать.

Благодаря последовательной работе председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина удалось в полной мере отстоять интересы наших атлетов и обеспечить им возможность соревноваться на международном уровне. Через выстраивание профессиональных отношений с мировым плавательным сообществом было найдено взаимопонимание, которое и открыло двери на все значимые старты. Это и есть фундамент для текущего развития водных видов спорта, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Видео: Отношения России и МОК