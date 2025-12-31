Коротышкин рассказал о своих обязанностях члена технического комитета World Aquatics

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин ответил на вопрос о своём назначении в технический комитет World Aquatics.

– Нельзя не отметить ваше назначение в технический комитет World Aquatics. Что входит в ваши обязанности, что даёт присутствие представителя России в этом комитете?

– Прежде всего хочу отметить, что избрание представителей нашей федерации в качестве полноправных участников – это уже значительный шаг вперёд. Технический комитет, в состав которого я вошёл, отвечает за правила вида спорта, инфраструктуру и техническую часть при проведении крупных соревнований.

Именно здесь обсуждаются предложения по изменению правил, вопросы технического оснащения, в том числе замена оборудования, переход на новые программы, а также контроль над проведением крупнейших международных стартов, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и ключевые отборочные турниры.

– Ваше присутствие в техническом комитете World Aquatics позволяет нам находиться в повестке, понимать общий вектор, направление и двигаться вместе со всеми?

– Конечно, именно этим мы сейчас и заняты. Работа идёт, есть свои тонкости, детали пока опущу. Главное – мы в курсе всех мировых тенденций и активно участвуем в общем процессе, — рассказал Коротышкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

