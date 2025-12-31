Скидки
«Могу позволить себе наесться в кои-то веки». Дорошко — о планах на новогоднее застолье

«Могу позволить себе наесться в кои-то веки». Дорошко — о планах на новогоднее застолье
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и обладатель бронзовой медали мирового первенства по синхронному плаванию Майя Дорошко рассказала, какими блюдами за праздничным столом планирует отметить Новый год.

«Очень люблю оливье, бутерброды с красной икрой обожаю. Да и вообще всё люблю, кроме холодца. Всем могу объесться. Сейчас у меня вообще такой период, что тяжело держать вес из-за больших нагрузок. Иногда приходится есть даже больше, чем я хочу. У меня с этим проблем нет. Татьяна Евгеньевна [Данченко] даёт мне зелёный свет, всегда говорит есть больше и советует, где добавить больше белков, какие углеводы есть и когда. Наш доктор также контролирует этот вопрос, иногда подкармливает меня протеиновыми печеньками. Так что я могу позволить себе наесться в кои-то веки», — приводит слова Дорошко «РИА Новости Спорт».

Новогоднее блюдо от чемпиона: синхронист Александр Мальцев поделился рецептом закуски
Новогоднее блюдо от чемпиона: синхронист Александр Мальцев поделился рецептом закуски
