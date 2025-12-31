Скидки
Михаил Дегтярёв подвёл итоги работы в 2025 году

Министр спорта России Михаил Дегтярёв опубликовал пост, в котором подвёл итоги работы в 2025 году и поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2025 год стал важным этапом для российского спорта. Мы начали реформы в системе управления отраслью и федерациями, усилили поддержку детско-юношеского спорта, по поручению президента России В. В. Путина взяли курс на возвращение наших атлетов в мировой спорт.

Диалог с МОК и международными федерациями даёт результаты: расширяется допуск российских спортсменов, на многих соревнованиях звучит наш гимн, поднимается национальный флаг России. В этом году мы заметно расширили участие наших атлетов в чемпионатах мира и Европы, в полтора раза выросло количество завоеванных медалей в олимпийских видах спорта.

Наша главная цель на ближайший год — восстановить полноценный статус Олимпийского комитета России, поехать в качестве единой сборной команды России на юношеские Олимпийские игры в Дакар (Сенегал) и выйти на финишную прямую к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Я благодарю спортсменов, тренеров, врачей, наставников, всех, кто трудится ради развития спорта в России. Впереди много работы, для достижения результата у нас всё есть: команда, знания, опыт, уверенность в своих силах, история России и Советского Союза.

В новом году желаю всем нам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет. С Новым годом и Рождеством вас!» – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

