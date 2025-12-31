Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это идол». Кирилл Пригода — о результатах Овечкина

«Это идол». Кирилл Пригода — о результатах Овечкина
Комментарии

Двукратный чемпион мира пловец Кирилл Пригода заявил, что российского нападающего и капитана хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина можно назвать идолом.

6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных в регулярном чемпионате НХЛ шайб (895).

«Александр Овечкин — это идол. Я не понимаю, почему ему ещё не поставили памятник. Он является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Пригоды ТАСС.

Кирилл Пригода ранее был признан спортсменом года в России. Он завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Сингапуре в 2025 году.

Материалы по теме
«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком
Эксклюзив
«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android