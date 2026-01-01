«Наши спортсмены всех победят!» Губерниев выложил лаконичное поздравление с Новым годом

Известный российский журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал в своём телеграм-канале пост, в котором поздравил россиян с Новым годом.

«С Новым Годом!!! Здоровья вам, друзья!!! Мира и любви!!! Мы вместе!!! Наши спортсмены всех победят!!» — написал Губерниев в личном телеграм-канале.

Напомним, Губерниев ни раз признавался, что поддерживает московский «Локомотив», королёвский «Металлист», а также «Работнички» из Северной Македонии и аргентинскую команду «Химнасию и Эсгриму». Кроме того, Губерниев большой фанат биатлона, лыж, фигурного катания и хоккея. Комментатор является большим поклонником сборных России в разных видах спорта.