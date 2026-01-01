Ян Непомнящий поднялся на 23-е место в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерации (ФИДЕ) на официальном сайте обновила рейтинги. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 24-го на 23-е место. В топ-50 значатся ещё четыре россиянина.
Рейтинг мужчин, январь 2026 года:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840 очков;
2. Хикару Накамура (США) — 2810;
3. Фабиано Каруана (США) — 2795;
...
9. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2754;
...
23. Ян Непомнящий (Россия) — 2723;
...
27. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2710;
...
34. Андрей Есипенко (Россия) — 2698;
...
41. Пётр Свидлер (Россия) — 2682,
...
45. Даниил Дубов (Россия) — 2672.
Ранее Магнус Карлсен одержал победы на чемпионате мира по рапиду и блицу.