Ян Непомнящий поднялся на 23-е место в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерации (ФИДЕ) на официальном сайте обновила рейтинги. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 24-го на 23-е место. В топ-50 значатся ещё четыре россиянина.

Рейтинг мужчин, январь 2026 года:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840 очков;

2. Хикару Накамура (США) — 2810;

3. Фабиано Каруана (США) — 2795;

...

9. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2754;

...

23. Ян Непомнящий (Россия) — 2723;

...

27. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2710;

...

34. Андрей Есипенко (Россия) — 2698;

...

41. Пётр Свидлер (Россия) — 2682,

...

45. Даниил Дубов (Россия) — 2672.

Ранее Магнус Карлсен одержал победы на чемпионате мира по рапиду и блицу.