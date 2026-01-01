Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий поднялся на 23-е место в рейтинге ФИДЕ

Ян Непомнящий поднялся на 23-е место в рейтинге ФИДЕ
Комментарии

Международная шахматная федерации (ФИДЕ) на официальном сайте обновила рейтинги. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 24-го на 23-е место. В топ-50 значатся ещё четыре россиянина.

Рейтинг мужчин, январь 2026 года:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840 очков;
2. Хикару Накамура (США) — 2810;
3. Фабиано Каруана (США) — 2795;
...
9. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2754;
...
23. Ян Непомнящий (Россия) — 2723;
...
27. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2710;
...
34. Андрей Есипенко (Россия) — 2698;
...
41. Пётр Свидлер (Россия) — 2682,
...
45. Даниил Дубов (Россия) — 2672.

Ранее Магнус Карлсен одержал победы на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Материалы по теме
Магнус Карлсен сбил с доски фигуры, но всё равно стал чемпионом мира. Как он это делает?
Магнус Карлсен сбил с доски фигуры, но всё равно стал чемпионом мира. Как он это делает?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android