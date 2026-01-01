Скидки
Александра Горячкина стала шестой в обновлённом рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерации (ФИДЕ) на официальном сайте обновила рейтинги. Россиянка Александра Горячкина опустилась с пятого на шестое место. В топ-10 значатся ещё две российских шахматистки.

Рейтинг женщин, январь 2026 года:

1. Хоу Ифань (Китай) — 2613;
2. Чжу Цзиньэр (Китай) — 2579;
3. Лэй Тинцзе (Китай) — 2569;
4. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2565;

6. Александра Горячкина (Россия) — 2534;

9. Екатерина Лагно (Россия) — 2508;
10. Полина Шувалова (Россия) — 2502;

23. Лея Гарифуллина (Россия) — 2454;

29. Анна Шухман (Россия) — 2431.

Ранее Александра Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду. Турнир по блицу выиграла представительница Казахстана Бибисара Асаубаева.

