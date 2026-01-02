Пять тысяч москвичей поучаствовали в новогоднем забеге в «Лужниках» 31 декабря

31 декабря 2025 года в олимпийском комплексе «Лужники» состоялся Новогодний забег — праздничное спортивное событие, которое объединило любителей бега перед наступившим 2026 годом. Участникам были доступны две дистанции: семейный маршрут протяжённостью 400 м и основная дистанция — 5 км. Организатором проекта выступил Департамент спорта города Москвы.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Мероприятие стало одним из центральных спортивных событий новогодней ночи в столице. Забег был рассчитан как на любителей спортивного образа жизни, так и на профессиональных бегунов. Например, на дистанции 5 км действовал электронный хронометраж, который позволил участникам точно зафиксировать своё первое спортивное достижение нового года. Маршрут был проложен по зимней территории комплекса и обеспечен освещением, навигацией и зонами горячего питания для участников.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Беговая программа началась в 22:00 с открытия стартового городка и выдачи номеров. Позднее прошёл старт семейной дистанции. За несколько минут до полуночи, в 23:55, участники и зрители собрались на общий предновогодний отсчёт, после которого, ровно в 00:00, был дан старт забегу на 5 км. Для детей была подготовлена отдельная зона с безопасной трассой, аниматорами и развлекательными активностями. Всего в забеге поучаствовало более пяти тысяч человек, каждый из финишёров получил памятную медаль.