Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юниорка Часовникова завоевала первую золотую медаль после возвращения флага

Юниорка Часовникова завоевала первую золотую медаль после возвращения флага
Комментарии

Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить юниоров и кадетов из России и Беларуси к международным соревнованиям с национальной символикой. Об этом решении было объявлено 29 декабря 2025 года.

В финальном поединке юниорского турнира Часовникова одолела представительницу Казахстана Софию Актаеву со счётом 15:11.

Ранее, 11 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях, подчеркнув, что к таким командам должны применяться стандартные протоколы МОК, предусматривающие выступление с флагом и гимном.

Материалы по теме
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android