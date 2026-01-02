Юниорка Часовникова завоевала первую золотую медаль после возвращения флага

Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить юниоров и кадетов из России и Беларуси к международным соревнованиям с национальной символикой. Об этом решении было объявлено 29 декабря 2025 года.

В финальном поединке юниорского турнира Часовникова одолела представительницу Казахстана Софию Актаеву со счётом 15:11.

Ранее, 11 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях, подчеркнув, что к таким командам должны применяться стандартные протоколы МОК, предусматривающие выступление с флагом и гимном.