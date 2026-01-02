16-летний гольфист погиб при пожаре в баре на горнолыжном курорте в ночь на 1 января

16-летний итальянский гольфист Эмануэле Галеппини стал одной из жертв пожара в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане (Швейцария). Об этом сообщает Федерация гольфа Италии.
В ночь на 1 января в баре La Constellation произошёл пожар, в результате которого погибло 40 человек. Как минимум 115 получили ранения, несколько человек находятся в критическом состоянии.
«Итальянская федерация гольфа скорбит о потере Эмануэле Галеппини, страстного молодого спортсмена, движимого подлинными ценностями», — говорится в пресс-релизе итальянской федерации.
21 января юному гольфисту должно было исполниться 17 лет.