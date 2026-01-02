Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

16-летний гольфист погиб при пожаре в баре на горнолыжном курорте в ночь на 1 января

16-летний гольфист погиб при пожаре в баре на горнолыжном курорте в ночь на 1 января
Комментарии

16-летний итальянский гольфист Эмануэле Галеппини стал одной из жертв пожара в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане (Швейцария). Об этом сообщает Федерация гольфа Италии.

В ночь на 1 января в баре La Constellation произошёл пожар, в результате которого погибло 40 человек. Как минимум 115 получили ранения, несколько человек находятся в критическом состоянии.

«Итальянская федерация гольфа скорбит о потере Эмануэле Галеппини, страстного молодого спортсмена, движимого подлинными ценностями», — говорится в пресс-релизе итальянской федерации.

21 января юному гольфисту должно было исполниться 17 лет.

Материалы по теме
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android