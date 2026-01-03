Скидки
Депутат Госдумы Свищёв обратился с пожеланием к российским спортсменам на 2026 год

Депутат Госдумы Свищёв обратился с пожеланием к российским спортсменам на 2026 год
Комментарии

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв обратился с пожеланием к российским спортсменам на 2026 год.

«Желаю тем спортсменам, которые восстановились и уже находятся на международной арене, побед! Нашим сборникам — побед, молодёжи — стремления, выдержки и сил. А тем спортсменам, которые ещё не вернулись в международную семью, как я говорил, надо их возвращать.

Именно в соревновательной практике с сильнейшими иностранными спортсменами как раз и рождаются рекорды. Этим спортсменам желаю выдержки и терпения для того, чтобы не опускать руки, ждать момента и быть готовым к тому моменту, когда мы вернёмся и покажем прекрасные результаты — это победы!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
