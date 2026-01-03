В ОКР представили нового талисмана для олимпийской команды России

В Олимпийском комитете России (ОКР) продемонстрировали историю создания нового талисмана для олимпийской команды России. Им стал Мишка, за основу которого взят талисман Олимпиады 1980 года.

«Продолжаем знакомить вас с новым олимпийским талисманом России — Мишкой. Его образ — это прямая отсылка к легендарному маскоту московских Игр-80, одному из самых известных и популярных в мире спортивных символов.

Официальный талисман Московских Олимпийских игр 1980 года не просто «олимпийский Мишка». Его полное имя — Михаил Потапыч Топтыгин. Именно так он был представлен в официальных материалах.

Медвежонка выбрали по итогам конкурса, объявленного оргкомитетом Олимпийских игр. Образ, впоследствии получивший всемирную славу, создал художник-мультипликатор Виктор Чижиков. Одна из самых важных деталей образа — пояс с кольцами — пришла к нему во сне.

Мишка стал первым олимпийским символом, получившим по-настоящему широкое народное признание и масштабный коммерческий успех: игрушки, значки, открытки расходились миллионными тиражами.

Церемония закрытия Игр, когда Мишка улетал в небо под музыку и слёзы трибун, превратила талисман в культурный символ эпохи, вышедший далеко за рамки спорта.

Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка», — написал глава ОКР Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.