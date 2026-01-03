Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ЧЕ‑2026 по фехтованию могут перенести из Эстонии из‑за недопуска россиян

ЧЕ‑2026 по фехтованию могут перенести из Эстонии из‑за недопуска россиян
Комментарии

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа во въезде в страну для россиян и белорусов. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг.

«Официально этого пока не произошло, но маловероятно, что глобальная политическая ситуация радикально изменится в течение следующих шести месяцев. Следовательно, мы исходим из предположения, что чемпионат Европы в этом году не состоится в Таллине», — сказал Паалберг в интервью Err.

Турнир запланирован на 16-21 июня. Ранее Эстония отказалась выдавать визы спортсменам из России и Беларуси.

Материалы по теме
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Календарь главных спортивных событий 2026 года. Олимпиада, ЧМ по футболу и многое другое
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android