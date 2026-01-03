ЧЕ‑2026 по фехтованию могут перенести из Эстонии из‑за недопуска россиян

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа во въезде в страну для россиян и белорусов. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг.

«Официально этого пока не произошло, но маловероятно, что глобальная политическая ситуация радикально изменится в течение следующих шести месяцев. Следовательно, мы исходим из предположения, что чемпионат Европы в этом году не состоится в Таллине», — сказал Паалберг в интервью Err.

Турнир запланирован на 16-21 июня. Ранее Эстония отказалась выдавать визы спортсменам из России и Беларуси.