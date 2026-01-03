На 85-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков

Сегодня, 3 января, стало известно о кончине заслуженного тренера СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ Юрия Суркова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации каноэ России. Специалисту было 84 года.

Сурков был тренером сборной РСФСР (с 1991 года — тренером сборной России). Он возглавлял национальную команду на четырёх Олимпийских играх: в Барселоне-1992, Атланте-1996, Сиднее-2000 и в Пекине-2008. Под его руководством готовились чемпион мира Денис Турченков, призёры ЧМ и Европы, финалисты ОИ Юлиана Салахова и Константин Вишняков.

Известно, что прощание с Юрием Сурковым пройдёт 5 января в его родном городе Волгограде.