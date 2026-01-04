Англичанин Люк Литтлер второй раз подряд стал чемпионом мира по дартсу

Представитель Англии 18-летний Люк Литтлер одержал победу в финале чемпионата мира по дартсу — 2026. В решающем поединке он обыграл Гиана ван Вена из Нидерландов — 7:1. Это победа с самым крупным счётом на турнире за последние 17 лет. За данный успех спортсмен получит £ 1 млн.

В полуфинале ЧМ-2026 Литтлер одолел соотечественника Райана Сирла со счётом 6:1, а Гиан ван Вен был сильнее Гэри Андерсона из Шотландии – 6:3.

Год назад Люк Литтлер впервые в своей жизни выиграл золото ЧМ. 4 января 2025-го он также стал самым молодым чемпионом мира — на тот момент спортсмену было 17 лет. На счету англичанина из Уоррингтона также победа в рейтинговом турнире World Matchplay (2025) и успех на Гран-при (2025).