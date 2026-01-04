Гукеш Доммараджу не выступит на турнире по рапиду и блицу Tata Steel Chess India

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу пропустит соревнования по рапиду и блицу Tata Steel Chess India. Об этом сообщает First Post.

Доммараджу не выступит на турнире по личным причинам. Его в сетке заменит другой представитель Индии Нихал Сарин.

Турнир Tata Steel Chessпройдёт в Калькутте (Индия) с 7 по 11 января. В нём примут участие Володар Мурзин, Ханс Ниманн, Уэсли Со, Вишванатан Ананд, Вэй И, Арджун Эригайси, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Дивья Дешмух и Рамешбабу Вайшали.

Ранее Международная шахматная федерации (ФИДЕ) обновила рейтинг. Там лидером является Магнус Карлсен (Норвегия), а Гукеш Доммараджу расположился на девятом месте.