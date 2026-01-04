Скидки
Люк Литтлер — об очередном золоте ЧМ по дартсу: не собираюсь сбавлять обороты

Англичанин Люк Литтлер высказался о своей победе на чемпионате мира по дартсу — 2026. Сегодня, 4 января, в финале он оказался сильнее Гиана ван Вена из Нидерландов. Счёт — 7:1.

«Это ощущается просто невероятно. Я давно хотел это сказать. Как говорил Энтони Джошуа: «Первый раз был настолько хорош, что пришлось сделать это снова». Никогда не думал, что всё сложится именно так. Просто продолжал тренироваться, мои семья и друзья всегда поддерживали меня, не собираюсь сбавлять обороты», — приводит слова Литтлера SVT.

Люк Литтлер стал двукратным чемпионом мира, одержав победу с самым крупным счётом на турнире за последние 17 лет. Спортсмен получит £ 1 млн.

