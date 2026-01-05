Скидки
«Считаю общей победой». Путин — о возвращении паралимпийцам флага и гимна

Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России (ПКР) с 30-летием со дня его создания.

«Все эти годы Паралимпийский комитет России выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает в полной мере раскрыть свои таланты, продемонстрировать твёрдый характер и несгибаемую силу духа.

Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх. И, конечно, отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», — говорится в письме от Путина, опубликованном пресс-службой ПКР.

