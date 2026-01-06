ФИДЕ утвердила состав участников Турнира претендентов — 2026, среди них трое россиян

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила состав участников Турнира претендентов – 2026. Соревнования пройдут с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.

Мужчины

Андрей Есипенко (Россия)

Фабиано Каруана (США)

Хикару Накамура (США)

Аниш Гири (Нидерланды)

Маттиас Блюбаум (Германия)

Вэй И (Китай)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Женщины