ФИДЕ утвердила состав участников Турнира претендентов — 2026, среди них трое россиян
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила состав участников Турнира претендентов – 2026. Соревнования пройдут с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.
Мужчины
- Андрей Есипенко (Россия)
- Фабиано Каруана (США)
- Хикару Накамура (США)
- Аниш Гири (Нидерланды)
- Маттиас Блюбаум (Германия)
- Вэй И (Китай)
- Жавохир Синдаров (Узбекистан)
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Женщины
- Александра Горячкина (Россия)
- Екатерина Лагно (Россия)
- Чжу Цзиньэр (Китай)
- Тань Чжунъи (Китай)
- Дивья Дешмукх (Индия)
- Хампи Конеру (Индия)
- Рамешбабу Вайшали (Индия)
- Бибисара Асаубаева (Казахстан)
