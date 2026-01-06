Скидки
ФИДЕ утвердила состав участников Турнира претендентов — 2026, среди них трое россиян

Комментарии

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально подтвердила состав участников Турнира претендентов – 2026. Соревнования пройдут с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.

Мужчины

  • Андрей Есипенко (Россия)
  • Фабиано Каруана (США)
  • Хикару Накамура (США)
  • Аниш Гири (Нидерланды)
  • Маттиас Блюбаум (Германия)
  • Вэй И (Китай)
  • Жавохир Синдаров (Узбекистан)
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Женщины

  • Александра Горячкина (Россия)
  • Екатерина Лагно (Россия)
  • Чжу Цзиньэр (Китай)
  • Тань Чжунъи (Китай)
  • Дивья Дешмукх (Индия)
  • Хампи Конеру (Индия)
  • Рамешбабу Вайшали (Индия)
  • Бибисара Асаубаева (Казахстан)
