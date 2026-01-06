В Ухте скончался 32-летний нападающий МФК «Норильский никель» Алекс Фелипе

Сегодня, 6 января, стало известно о смерти игрока мини-футбольного клуба «Норильский никель» Алекса Фелипе Сантоса Апаресидо. Спортсмен потерял сознание и упал в аэропорту во время посадки на рейс в Москву, сообщает пресс-служба РФС в своём телеграм-канале. Уточняется, что реанимационные действия медиков не принесли должного результата — футболиста не удалось спасти.
Фелипе стало плохо около 19:00 местного времени (совпадает с московским). Ему оказали первую помощь очевидцы, проведя реанимационные мероприятия с использованием дефибриллятора. Затем бригада скорой помощи зафиксировала его смерть в 19:20.
Спортсмену было 32 года. За свою карьеру он сыграл в командах в Бразилии, Испании и Португалии. В последнее время он представлял «Норильский никель».
