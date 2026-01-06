Начальник «Норильского никеля» прокомментировал скоропостижную смерть Алекса Фелипе

Начальник российского футзального клуба «Норильский никель» Олег Андреев прокомментировал шокирующую новость о скоропостижном уходе из жизни игрока клуба Алекса Фелипе из Бразилии.

Трагедия произошла сегодня, 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.

«Сейчас даю показания органам. Остался в аэропорту «Ухты», не улетел. К сожалению, нашему футболисту Фелипе Алексу внезапно стало плохо, и он скончался. Не смогли его реанимировать в аэропорту Ухты. Больше сказать ничего не могу. Ужасная ситуация», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».