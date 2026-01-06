Скидки
«Норильский никель» выпустил заявление в связи со скоропостижной смертью Алекса Филипе

«Норильский никель» выпустил заявление в связи со скоропостижной смертью Алекса Филипе
Комментарии

МФК «Норильский никель» сделал заявление в связи со скоропостижным уходом из жизни игрока клуба – бразильца Алекса Филипе. Он провёл за команду 223 матча. Алекс умер в возрасте 32 лет.

«Мы всегда будем помнить, Алекс!

Незадолго до вылета Алекс потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой помощи сделали всё возможное, однако усилия медиков не смогли спасти жизнь нашему игроку.

Все сотрудники, игроки и персонал МФК «Норильский никель» шокированы и опустошены этой невосполнимой утратой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Алекса», — говорится в заявлении клуба.

Комментарии
