Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Спортивный директор «Норильского никеля» — о смерти Алекса Фелипе: чёрный день для клуба

Спортивный директор «Норильского никеля» — о смерти Алекса Фелипе: чёрный день для клуба
Комментарии

Спортивный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин прокомментировал шокирующую новость о скоропостижном уходе из жизни игрока клуба Алекса Фелипе из Бразилии.

«Сложно подобрать слова… Мы все потрясены случившимся. Клуб потерял одного из своих лидеров, великолепного игрока и отличного человека, который был частью нашей команды с 2020 года. Это чёрный день для нашего клуба и всего российского футзала. Наши молитвы вместе с родными и близкими Алекса. Клуб окажет всевозможную поддержку семье», — приводит слова Белкина пресс-служба организации.

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.

Материалы по теме
«Норильский никель» выпустил заявление в связи со скоропостижной смертью Алекса Филипе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android