Спортивный директор «Норильского никеля» — о смерти Алекса Фелипе: чёрный день для клуба

Спортивный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин прокомментировал шокирующую новость о скоропостижном уходе из жизни игрока клуба Алекса Фелипе из Бразилии.

«Сложно подобрать слова… Мы все потрясены случившимся. Клуб потерял одного из своих лидеров, великолепного игрока и отличного человека, который был частью нашей команды с 2020 года. Это чёрный день для нашего клуба и всего российского футзала. Наши молитвы вместе с родными и близкими Алекса. Клуб окажет всевозможную поддержку семье», — приводит слова Белкина пресс-служба организации.

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.