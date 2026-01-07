Карлсен заработал $ 1,4 млн призовыми в 2025 году. Есипенко стал лучшим среди россиян

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен стал единственным шахматистом в 2025 году, преодолевшим отметку в $ 1 млн призовыми, сообщает Chess.com (онлайн-платформа заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры).

В рейтинге учитывались только турниры с минимальным призом для победителя в $ 10 тыс.

Топ-3 гроссмейстеров по заработку за 2025 год:

Магнус Карлсен (Норвегия) – $ 1,455 млн (за 16 турниров). Фабиано Каруана (США) — $ 889 тыс. (за 19 турниров). Левон Аронян (США) — $ 751 тыс. (за 15 турниров).

Лучшим среди россиян в данном рейтинге стал Андрей Есипенко, отобравшийся на Турнир претендентов – 2026. В 2025 году Есипенко принял участие в восьми учитываемых в рейтинге соревнованиях и заработал $ 194 тыс. (это 18-е место в рейтинге).

Из представителей России больше $ 100 тыс. в 2025 году также заработали Ян Непомнящий ($ 159 тыс.; 21-е место в рейтинге) и Владислав Артемьев ($ 116 тыс.; 26-е место в рейтинге).