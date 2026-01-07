Лала Крамаренко не попала в состав сборной России по художественной гимнастике на 2026 год

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко не попала в состав сборной России по художественной гимнастике на 2026 год.

В начале 2025 года тренер Крамаренко Ирина Винер заявила, что гимнастка перенесла неудачную операцию на колене в 2024 году, однако позднее эта информация была опровергнута. В ноябре 2025 года Крамаренко объявила о возобновлении карьеры.

21-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей.