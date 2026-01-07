Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лала Крамаренко не попала в состав сборной России по художественной гимнастике на 2026 год

Лала Крамаренко не попала в состав сборной России по художественной гимнастике на 2026 год
Комментарии

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко не попала в состав сборной России по художественной гимнастике на 2026 год.

В начале 2025 года тренер Крамаренко Ирина Винер заявила, что гимнастка перенесла неудачную операцию на колене в 2024 году, однако позднее эта информация была опровергнута. В ноябре 2025 года Крамаренко объявила о возобновлении карьеры.

21-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей.

Материалы по теме
«Очень жду, когда вернётся Крамаренко». Интервью с лучшей гимнасткой-«художницей» России
Эксклюзив
«Очень жду, когда вернётся Крамаренко». Интервью с лучшей гимнасткой-«художницей» России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android