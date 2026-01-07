Скидки
Президент Суперлиги высказался о причинах смерти Алекса Фелипе из «Норильского никеля»

Комментарии

Президент мини‑футбольной Суперлиги Григорий Иванов отреагировал на новость о скоропостижном уходе из жизни игрока «Норильского никеля» Алекса Фелипе из Бразилии.

«Все игроки проходят обязательное УМО перед началом сезона. Сейчас неясно, где Фелипе Алекс его проходил: в расположении клуба или предоставил документы из бразильской клиники. Без документов он бы не был допущен до участия в чемпионате. Где он проходил УМО, как его проходил – отдельный вопрос, хотя в любом случае сейчас парня уже не вернёшь. Надо детально разобраться, мы будем следить. Врачи ещё не дали окончательного заключения», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.

