Матчи российской Суперлиги начнутся с минуты молчания в память об Алексе Фелипе

Президент мини‑футбольной Суперлиги Григорий Иванов сообщил, что ближайшие матчи мини‑футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся игроке «Норильского никеля» Алексе Фелипе.

«Минута молчания будет», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.

Спортсмену было 32 года. За свою карьеру он сыграл в командах в Бразилии, Испании и Португалии. В последнее время он представлял «Норильский никель».