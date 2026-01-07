Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Матчи российской Суперлиги начнутся с минуты молчания в память об Алексе Фелипе

Матчи российской Суперлиги начнутся с минуты молчания в память об Алексе Фелипе
Комментарии

Президент мини‑футбольной Суперлиги Григорий Иванов сообщил, что ближайшие матчи мини‑футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся игроке «Норильского никеля» Алексе Фелипе.

«Минута молчания будет», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.

Спортсмену было 32 года. За свою карьеру он сыграл в командах в Бразилии, Испании и Португалии. В последнее время он представлял «Норильский никель».

Материалы по теме
В Ухте скончался 32-летний нападающий МФК «Норильский никель» Алекс Фелипе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android