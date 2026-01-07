Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скончался двукратный олимпийский чемпион по гандболу тренер Анатолий Евтушенко

Скончался двукратный олимпийский чемпион по гандболу тренер Анатолий Евтушенко
Комментарии

Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиадах в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.

«Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования близким Анатолия Николаевича Евтушенко», — говорится в сообщении организации.

Анатолий Евтушенко руководил мужской сборной СССР на протяжении 20 лет. Он привёл сборную СССР к победам на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и 1988 года в Сеуле, а также серебряным медалям московской Олимпиады 1980 года. Также под его руководством советская команда выиграла чемпионат мира — 1982 и дважды становилась серебряным призёром чемпионатов мира в 1978 и 1990 годах.

Он также возглавлял сборную Кувейта, которую приводил к золоту чемпионата Азии, также работал с женской сборной Австрии.

Материалы по теме
Левый крайний Немков подписал контракт аренды с «Чеховскими медведями» до конца сезона
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android