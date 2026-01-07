Скончался двукратный олимпийский чемпион по гандболу тренер Анатолий Евтушенко

Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиадах в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.

«Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования близким Анатолия Николаевича Евтушенко», — говорится в сообщении организации.

Анатолий Евтушенко руководил мужской сборной СССР на протяжении 20 лет. Он привёл сборную СССР к победам на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и 1988 года в Сеуле, а также серебряным медалям московской Олимпиады 1980 года. Также под его руководством советская команда выиграла чемпионат мира — 1982 и дважды становилась серебряным призёром чемпионатов мира в 1978 и 1990 годах.

Он также возглавлял сборную Кувейта, которую приводил к золоту чемпионата Азии, также работал с женской сборной Австрии.