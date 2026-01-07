УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Алекса Фелипе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в социальных сетях опубликовал сообщение с соболезнованиями в связи со скоропостижной смертью игрока «Норильского никеля», бразильца Алекса Фелипе.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной Алекса Фелипе [в возрасте] 32 лет, победителя Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2018/2019.

Наши мысли и искренние соболезнования с его семьёй, друзьями и товарищами по команде в это трудное время», – написано в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.

Футболист потерял сознание и упал в аэропорту Ухты во время посадки на рейс в Москву. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой помощи сделали всё возможное, однако им не удалось спасти спортсмена.

Филипе было 32 года. За свою карьеру он сыграл в командах Бразилии, Испании и Португалии. В последнее время представлял «Норильский никель».