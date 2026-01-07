Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Должен стоять в одном ряду с Майклом Джорданом». О'Салливан — о Новаке Джоковиче

«Должен стоять в одном ряду с Майклом Джорданом». О'Салливан — о Новаке Джоковиче
Комментарии

Семикратный чемпион мира, легенда снукера англичанин Ронни О'Салливан высказался о том, почему считает 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича одним из величайших спортсменов мира, отметив, что он должен стоять в одном ряду с шестикратным чемпионом НБА, легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Он должен стоять в одном ряду с Майклом Джорданом, в целом с величайшими спортсменами, которые когда-либо были в любом виде спорта, не только в теннисе. Думаю, любой спортсмен, глядя на таких людей, как Джокович и Майкл Джордан, думает: «Что я могу у них перенять?»

Конечно, наблюдать за его карьерой, встречаться с ним, переписываться в чатах — всё это было здорово», – сказал О'Салливан в видео, размещенном в аккаунте WST в социальной сети Х.

Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android