«Должен стоять в одном ряду с Майклом Джорданом». О'Салливан — о Новаке Джоковиче

Семикратный чемпион мира, легенда снукера англичанин Ронни О'Салливан высказался о том, почему считает 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича одним из величайших спортсменов мира, отметив, что он должен стоять в одном ряду с шестикратным чемпионом НБА, легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Он должен стоять в одном ряду с Майклом Джорданом, в целом с величайшими спортсменами, которые когда-либо были в любом виде спорта, не только в теннисе. Думаю, любой спортсмен, глядя на таких людей, как Джокович и Майкл Джордан, думает: «Что я могу у них перенять?»

Конечно, наблюдать за его карьерой, встречаться с ним, переписываться в чатах — всё это было здорово», – сказал О'Салливан в видео, размещенном в аккаунте WST в социальной сети Х.