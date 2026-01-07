Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер «Норильского никеля» — о смерти Фелипе: мечты и планы, всё прервалось в один миг

Тренер «Норильского никеля» — о смерти Фелипе: мечты и планы, всё прервалось в один миг
Алекс Фелипе
Комментарии

Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Сергей Скорович высказался о смерти своего подопечного Алекса Фелипе. Он отметил, что спортсмен в прошлом сезоне прошёл реабилитацию после травмы.

«Ком в горле… Как Алекс в прошлом сезоне стремился восстановиться после тяжелейшей травмы, чтобы побыстрее вернуться, снова играть. С каким нетерпением его, улыбчивого виртуозного бразильца, ждали на холодном Русском Севере, в Норильске. Его мечты, планы, будущее, всё прервалось в один миг. Я чувствую ярость от несправедливости произошедшего, бессилие это изменить, горе. Ничего не предвещало. Многих людей, далёких и близких, в чьей душе Алекс как человек и как футболист оставил яркий след, сегодня объединяет печаль. Слова поддержки семье и клубу пишут люди со всех уголков Земли. Пишут и соболезнуют тренеры, игроки, болельщики других российских клубов, соперники, чьё уважение и восхищение заслужил Алекс.

Не буду делать громких заявлений, никто не знает, как и когда эта трагедия скажется на команде. Нам всем, каждому поодиночке и всем вместе, придётся научиться жить с болью этой потери, она огромна», — приводит слова Скоровича пресс-служба команды.

Материалы по теме
В Ухте скончался 32-летний нападающий МФК «Норильский никель» Алекс Фелипе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android