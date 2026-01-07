Тренер «Норильского никеля» — о смерти Фелипе: мечты и планы, всё прервалось в один миг

Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Сергей Скорович высказался о смерти своего подопечного Алекса Фелипе. Он отметил, что спортсмен в прошлом сезоне прошёл реабилитацию после травмы.

«Ком в горле… Как Алекс в прошлом сезоне стремился восстановиться после тяжелейшей травмы, чтобы побыстрее вернуться, снова играть. С каким нетерпением его, улыбчивого виртуозного бразильца, ждали на холодном Русском Севере, в Норильске. Его мечты, планы, будущее, всё прервалось в один миг. Я чувствую ярость от несправедливости произошедшего, бессилие это изменить, горе. Ничего не предвещало. Многих людей, далёких и близких, в чьей душе Алекс как человек и как футболист оставил яркий след, сегодня объединяет печаль. Слова поддержки семье и клубу пишут люди со всех уголков Земли. Пишут и соболезнуют тренеры, игроки, болельщики других российских клубов, соперники, чьё уважение и восхищение заслужил Алекс.

Не буду делать громких заявлений, никто не знает, как и когда эта трагедия скажется на команде. Нам всем, каждому поодиночке и всем вместе, придётся научиться жить с болью этой потери, она огромна», — приводит слова Скоровича пресс-служба команды.