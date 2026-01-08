Звёздный пловец Леон Маршан пришёл поддержать Виктора Вембаньяму на матч с «Лейкерс»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Олимпиады-2024, семикратный чемпион мира 23-летний французский пловец Леон Маршан впервые посетил матч НБА. В нём клуб «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 107:91 обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 91
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 16, Касл - 15, Фокс - 14, Шампани - 11, Корнет - 7, Барнс - 7, Сохан - 6, Харпер - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Гарсия, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ларэвиа - 16, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Винсент - 6, Вандербилт - 4, Смит - 3, Кнехт - 2, Смарт - 2, Клебер - 1, Джеймс, Тимме, Манон
Соотечественник Маршана, звёздный центровой Виктор Вембаньяма в этом матче оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.
Маршан, который проживает в Остине и тренируется в Техасском университете, специально приехал в Сан-Антонио, чтобы поддержать Вембаньяму. Спортсмены в честь встречи сделали совместное фото.
Фото: пресс-служба БК Сан-Антонио Спёрс
Вембаньяма также принимал участие в Олимпиаде-2024 в Париже. В соревнованиях сборная Франции выиграла серебро.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
00:03
- 8 января 2026
-
23:40
- 7 января 2026
-
21:14
-
20:48
-
17:34
-
15:23
-
13:52
-
11:39
-
10:58
-
00:41
-
00:27
-
00:01
- 6 января 2026
-
22:17
-
22:09
-
20:58
-
00:02
- 5 января 2026
-
16:32
- 4 января 2026
-
21:02
-
17:56
-
00:36
- 3 января 2026
-
20:24
-
15:34
-
15:00
-
13:58
- 2 января 2026
-
22:26
-
18:36
-
18:29
-
14:30
-
13:54
- 1 января 2026
-
21:34
-
19:06
-
06:20
- 31 декабря 2025
-
20:26
-
18:13
-
17:35