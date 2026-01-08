Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Звёздный пловец Леон Маршан пришёл поддержать Виктора Вембаньяму на матч с «Лейкерс»

Звёздный пловец Леон Маршан пришёл поддержать Виктора Вембаньяму на матч с «Лейкерс»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Олимпиады-2024, семикратный чемпион мира 23-летний французский пловец Леон Маршан впервые посетил матч НБА. В нём клуб «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 107:91 обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 91
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Вембаньяма - 16, Касл - 15, Фокс - 14, Шампани - 11, Корнет - 7, Барнс - 7, Сохан - 6, Харпер - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Гарсия, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ларэвиа - 16, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Винсент - 6, Вандербилт - 4, Смит - 3, Кнехт - 2, Смарт - 2, Клебер - 1, Джеймс, Тимме, Манон

Соотечественник Маршана, звёздный центровой Виктор Вембаньяма в этом матче оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

Маршан, который проживает в Остине и тренируется в Техасском университете, специально приехал в Сан-Антонио, чтобы поддержать Вембаньяму. Спортсмены в честь встречи сделали совместное фото.

Фото: пресс-служба БК Сан-Антонио Спёрс

Вембаньяма также принимал участие в Олимпиаде-2024 в Париже. В соревнованиях сборная Франции выиграла серебро.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма придумал, как троллить соперников. Новая традиция «Сан-Антонио» — огонь!
Видео
Виктор Вембаньяма придумал, как троллить соперников. Новая традиция «Сан-Антонио» — огонь!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android