Звёздный пловец Леон Маршан пришёл поддержать Виктора Вембаньяму на матч с «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион Олимпиады-2024, семикратный чемпион мира 23-летний французский пловец Леон Маршан впервые посетил матч НБА. В нём клуб «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 107:91 обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Соотечественник Маршана, звёздный центровой Виктор Вембаньяма в этом матче оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

Маршан, который проживает в Остине и тренируется в Техасском университете, специально приехал в Сан-Антонио, чтобы поддержать Вембаньяму. Спортсмены в честь встречи сделали совместное фото.

Фото: пресс-служба БК Сан-Антонио Спёрс

Вембаньяма также принимал участие в Олимпиаде-2024 в Париже. В соревнованиях сборная Франции выиграла серебро.