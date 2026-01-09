EWF отменила юниорский чемпионат Европы в Польше из-за проблем с визами для россиян

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) сообщила о своём решении отменить чемпионат Европы – 2026 среди юниоров в Польше. Оно связано с проблемами с выдачей виз российским и белорусским спортсменам.

Турнир для спортсменов U23 должен был пройти в 2026 году в польском Люблине, но принимающая сторона не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из России и Беларуси. Вместо Польши турнир примет Албания в октябре 2026 года.

«EWF в очередной раз подтвердила свою твёрдую и неизменную позицию, что спорт должен оставаться вне политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всём мире растёт напряжённость в этой области. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров», — говорится в официальном заявлении организации.