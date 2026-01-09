Скидки
Футзалист Алекс Фелипе мог скончаться из-за обширного инфаркта

Президент мини‑футбольной Суперлиги Григорий Иванов рассказал, что бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе мог скончаться из-за обширного инфаркта.

«Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока ещё нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт», — приводит слова Иванова ТАСС.

Трагедия произошла 6 января. 32-летний Алекс потерял сознание в аэропорту Ухты, подоспевшая бригада скорой помощи не смогла спасти спортсмена. Фелипе вместе с командой возвращался в Норильск после матча с местной «Ухтой» (2:2) в рамках полуфинала Кубка России.

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Алекса Фелипе
